Quiroz | il boss del narcotraffico sarà scarcerato La Procura di Trieste | “La colpa è delle autorità della Colombia”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Uno dei ricercati più pericolosi al mondo, il narcotrafficanteno Angel Maria Martinezpresto liberato dal penitenziario di Bogotà, dopo la scadenza dei termini di custodia in carcere.fu sottoposto a fermo il 7 settembre 2022, a Medellin, nel corsopiù grande operazione antidroga in Italia: un’operazione coordinata dalladie terminata con 38 arresti, con il sequestro di 4.3 tonnellate di cocaina e con l’ordine di cattura nei confronti di, emesso proprio dal giudiceindagini preliminari del Tribunale triestino Marco Casavecchia. Adesso, però, come si legge sull’Ansa, il gip ha emesso un’ordine di scarcerazione provvisorio, inviandolo al ministero dell’Interno, che lo ...

...rimesso in libertà Angel Martinez, esponente di spicco del clan del Golf, uno dei cartelli colombiani dediti allo spaccio di droga e non solo. E' accaduto a Trieste , dopo l'arresto del...... direttore dell'Alta Scuola di Estradizione delle Camere Penali Internazionali, che difende... Si è trattato però di "un'occasione persa per la giustizia", ha spiegato, aggiungendo che il......della custodia in carcere di Angel Martinez, uno dei componenti di spicco di un potentissimo cartello di narcotrafficanti colombiani , il 'clan del Golfo'. Un errore che costa caro: il, ...

Il narcotrafficante colombiano Angel Martinez Quiroz, nella lista dei ricercati dall'Interpol come uno dei più pericolosi al mondo, potrebbe essere liberato tra qualche ora ...il colombiano Angel Martinez Quiroz, noto come "Angel", è stato incluso nella lista dei ricercati più pericolosi al mondo da Interpol (Sky Tg24 ) Il boss del narcotraffico Angel Martinez Quiroz, è ...