Quirinale | Mattarella riceve delegazione Anmil

...un negozio e sbagliando metto in vivavoce e sento 'qui è il'. Mi hanno guardato tutti pensando che fosse uno scherzo, poi mi hanno passato il Presidente della Repubblica Sergioe ......in mattinata in udienza da Papa Francesco e nel pomeriggio una rappresentanza ristretta dei vertici associativi andrà alper incontrare il presidente della Repubblica, Sergio. ...Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina aluna delegazione dell'Autorita' di regolazione dei trasporti guidata dal presidente Nicola Zaccheo, in occasione della presentazione del Relazione ...

Il Presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale una delegazione ... Quirinale

Oggi le udienze dal Papa e da Mattarella. “Ci rivolgeremo ad entrambi affinché ad infortuni e morti sul lavoro non venga mai associata la parola ‘fatalità’, perché dietro a queste tragedie ci sono res ...Roma, 11 set - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione dell'ANMIL - Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lav ...