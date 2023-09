Questo video non mostra una grande fulmine comparso nel cielo prima del terremoto in Marocco

Leggi su facta.news

(Di lunedì 11 settembre 2023) L’11 settembre 2023 è stato pubblicato su X ungirato di notte che sembrare quello che una scritta in sovrimpressione descrive come «unraggio di luce»neldelin. Il riferimento è aldi magnitudo 6.8 che nella notte dell’8 settembre 2023 ha colpito la catena montuosa del massiccio dell’Atlante in, causando migliaia di morti e ingenti danni. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Ilin questione non è reale e non ha alcun legame con ilverificatosi a settembre 2023 nel Paese nordafricano. Il filmato è stato creato digitalmente e pubblicato ...