Quarta Repubblica | un nuovo appuntamento oggi 11 settembre

(Di lunedì 11 settembre 2023) . Tra i temi: immigrazione, integrazione e green economy, lunedì 11, torna l’con “”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro in prima serata su Retequattro. Si parlerà di immigrazione e integrazione con Toni Capuozzo, il professor Angelo D’Orsi e il rappresentante della Comunità Islamica Italiana Saif Eddine. Leggi anche: G20 di New Delhi, Meloni: “è stata un’edizione non facile” Nel corso della serata un’intervista all’imprenditore Paolo Barletta e un focus sull’ambiente e sulle direttive europee green con la partecipazione del presidente di Assoambiente Chicco Testa e del meteorologo Mario Giuliacci. Parteciperanno al dibattito: il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Daniele Capezzone, Francesco Emilio ...

Se le frasi sulla lapidazione dell'imam di Birmingham hanno scosso l'Italia, il reportage di in onda stasera sulle comunità islamiche in Italia ci mostra uno spaccato agghiacciante

Reportage di "Quarta Repubblica" nelle comunità italiane dopo le parole dell'imam di Birmingham. Pure le bimbe col velo