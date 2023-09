Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera | 11 settembre 2023

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 settembre 2023) Questa sera, lunedì 11, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 11, di? Di seguito tutte leQuesta sera si parlerà di immigrazione e integrazione con Toni Capuozzo, il professor Angelo D’Orsi e il rappresentante della Comunità Islamica Italiana Saif Eddine. Nel corso della serata un’intervista all’imprenditore Paolo ...