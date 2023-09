Quarta Repubblica anticipazioni 11 settembre 2023 | ospiti e temi

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 11 settembre 2023) Oggi può essere definito come il giorno in cui riprende a pieno ritmo la programmazione delle principali reti televisive. Mediaset è tornata con i nuovi appuntamenti di Forum, Uomini e Donne, e questa sera ci sarà anche il debutto del Grande Fratello. Nel frattempo, su Rete 4 questa sera, lunedì 11, tornerà in onda Nicola Porro con, il talk show incentrato sull'attualità politica ed economica del nostro paese. Per l'occasione, saranno numerosi gliche saranno intervistati dal presentatore, così come altrettanto ricco è il contenitore deiche saranno trattati. In particolar modo, durante la messa in onda di questa sera ci si soffermerà soprattutto su questioni legate all'immigrazione e all'integrazione nel nostro paese, ma non ...