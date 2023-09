Quanti Sapevano? - Il Caso Elisa Claps | lo speciale di Sky TG24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il 12 settembre 1993 scompariva nel nulla. Skyripercorre il mistero iniziato trent’anni fa e risoltosi - solo in parte - nel 2010 con il ritrovamento del corpo della ragazza nel sottotetto della chiesa Santissima Trinità di Potenza. Lo, andato in onda lunedì 11 settembre, anticipa l’uscita dell’ottava e ultima puntata di Dove nessuno guarda – Il, il podcast originale di Sky Italia e Skyrealizzato da Chora Media e curato da Pablo Trincia e da lui scritto insieme a Riccardo Spagnoli e Alessia Rafanelli. Ospiti dell’appuntamento sono stati Pablo Trincia, Barbara Strappato, Fabio Sanvitale e Piero Gildo

Il 12 settembre 1993 scompariva nel nulla Elisa Claps. Sky TG24 ripercorre il mistero iniziato trent'anni fa e risoltosi - solo in parte - nel 2010 con il ritrovamento del corpo della ragazza nel ...... 'Ovunque viaggiassimo, mio padre veniva accolto con ammirazione, tutti ci salutavano,chi ...figli ha avuto suo padre 'In tutto siamo…ogni volta devo rifare il conto…...Il mio team e la mia famigliache in queste ultime 24 ore non potevano toccarmi o parlarmi,... Adesso non ho in mente nessun numero sutornei del Grande Slam voglio vincere fino alla ...