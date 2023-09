Il 12 settembre 1993 scompariva nel nulla Elisa Claps. Sky TG24 ripercorre il mistero iniziato trent'anni fa e risoltosi - solo in parte - nel 2010 con il ritrovamento del corpo della ragazza nel ...... 'Ovunque viaggiassimo, mio padre veniva accolto con ammirazione, tutti ci salutavano,chi ...figli ha avuto suo padre 'In tutto siamo…ogni volta devo rifare il conto…...Il mio team e la mia famigliache in queste ultime 24 ore non potevano toccarmi o parlarmi,... Adesso non ho in mente nessun numero sutornei del Grande Slam voglio vincere fino alla ...

"Quanti Sapevano - Il Caso Elisa Claps", lo speciale di Sky TG24. DIRETTA Sky Tg24

«Sono a condividere con voi l’opportunità di aderire alla Campagna di raccolta firme alla proposta di legge di iniziativa popolare “Un cuore che batte”, sulla ...I commercianti, i pizzaioli sanno quanta pizza fare, quanti prodotti comprare da analisi dei dati: e le analisi dati le fanno le IA" taglia corto l'esperta italiana menzionata tra le Inspiring Fifty ...