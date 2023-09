Quanti Sapevano? - Il Caso Elisa Claps | alle 21 lo speciale di Sky TG24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il 12 settembre 1993 scompariva nel nulla. Questa sera Skyripercorre il mistero iniziato trent’anni fa e risoltosi - solo in parte - nel 2010 con il ritrovamento del corpo della ragazza nel sottotetto della chiesa Santissima Trinità di Potenza. Lo, in onda21, anticipa l’uscita dell’ottava e ultima puntata di Dove nessuno guarda – Il, il podcast originale di Sky Italia e Skyrealizzato da Chora Media e curato da Pablo Trincia e da lui scritto insieme a Riccardo Spagnoli e Alessia Rafanelli. Ospiti dell’appuntamento di stasera Pablo Trincia, Barbara Strappato, Fabio Sanvitale e Piero Gildo

Il 12 settembre 1993 scompariva nel nulla Elisa Claps. Questa sera Sky TG24 ripercorre il mistero iniziato trent'anni fa e risoltosi - solo in parte - nel 2010 con il ritrovamento del corpo della ...... desidero far pervenire a Vostra Maestà, al Governo e a tutte le famiglie dihanno perso la ... I vicini nonche ero in casa e quando hanno visto che sono scesa sola erano dispiaciuti: ma ...Tuttiche si sarebbe sentita la mancanza di una leadership forte, carismatica e benvoluta ... è stato anche l'anno in cui il nuovo Re, Carlo III, ha dato dimostrazione, anon l'...

Quanti Sapevano - Il Caso Elisa Claps: alle 21 speciale di Sky TG24 Sky Tg24

In onda stasera lo speciale che anticipa l’uscita dell’ottava e ultima puntata di “Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps”, il podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media e ...La sostituzione etnica che l'Italia preferisce dimenticare. 80 anni fa la liberazione del peggiore tra i lager italiani ...