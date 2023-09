Qualificazioni Mondiali 2026 Sudamerica | calendario | programma | orari e tv prima e seconda giornata

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ildelle partite, le date e glidelle prime due giornate dellene aidi calcio del. Parte il lungo percorso delle dieci Nazionali appartenenti alla Conmebol in vista del campionato iridato che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti tra tre anni. Si torna a fare sul serio con l’Argentina che a meno di dieci mesi di distanza inizia da un match casalingo contro l’Ecuador la sua difesa del titolo conquistato in Qatar. Al momento nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti per la trasmissione in tv o streaming della competizione.italiani) Venerdì 8 settembre Ore 00:30 – Paraguay vs Perù Ore 01:00 – Colombia vs Venezuela Ore 02:00 – Argentina vs ...