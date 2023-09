Qualificazioni Europei 2024 | Portogallo a valanga sul Lussemburgo L’Islanda batte la Bosnia 1-0

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il9-0 ilsenza Cristiano Ronaldo e consolida il punteggio pieno (18 punti) nel gruppo J di qualificazione aglidel, con 22 gol fatti e zero subiti. Al 12? è Inacio a sbloccare il risultato di testa su cross di Bruno Fernandes. Al 18? il 2-0: Bernardo Silva ispira Goncalo Ramos che in area non sbaglia. E al 34? è sempre lui a firmare il tris: Leao si scatena sulla sinistra e regala l’assist a Ramos che salta un difensore a scarica il suo destro a rete. Prima del duplice fischio, dopo quattro minuti di recupero, c’è spazio per la seconda doppietta della serata, quella di Inacio che di testa si conferma un’insidia costante, siglando il quarto gol di giornata. Nel secondo tempo ilresiste poco più di 10 minuti. E al 58? arriva il 5-0. ...

Il fatto che ha strappato qualche sorriso sui social è accaduto dopo la partita tra Ucraina e Inghilterra , finita con il punteggio di 1 - 1 e valida per leai prossimi. ...Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata delleaglidel 2024 LISBONA " Lunedì 11 settembre 2023, all'Estadio Da Luz di Lisbona il Portogallo ...... alle ore 20:45 si affronteranno Slovacchia - Liechtenstein per la giornata 6 delleagli. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ...

FIFA+ trasmetterà in diretta le qualificazioni sudamericane per i Mondiali 2026, Dopo la vittoria per 1-0 dell'Argentina sull'Ecuador all'inizio delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 26 grazi ...Giovanni Di Lorenzo, terzino destro dell'Italia, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali degli Azzurri alla vigilia del match contro l'Ucraina, valido per il girone di qualificazione agli Europei ...