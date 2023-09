L'esercito ucraino ha affermato lunedì che si aspetta che la Russia lancerà presto una grande campagna di mobilitazione per cercare di reclutare centinaia di migliaia di soldati aggiuntivi dall'...Ucraina:vede Erdogan, forse riceve Kim Su tutt'altro registro,, secondo la Casa Bianca,di incontrare entro fine mese il leader nord - coreano Kim Jong - un , per discutere di ...... che l'America di Barack Obamada tempo per destabilizzare ulteriormente la regione. La ... che puntava a servirsi di Kiev per poi mirare dritta al cuore della Russia di Vladimir. Legioni ...

Putin progetta una mobilitazione per mandare altre centinaia di migliaia di soldati in Ucraina Globalist.it

È già stato ribattezzato “l’altra nuova Via della Seta”: un progetto con due direttrici ferroviarie e marittime per collegare l’India all’Europa passando per i Paesi del Golfo. È stato presentato al p ...L’esercito ucraino ha affermato lunedì che si aspetta che la Russia lancerà presto una grande campagna di mobilitazione per cercare di reclutare centinaia di migliaia di soldati aggiuntivi ...