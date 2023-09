Putin e Kim Jong-un in viaggio verso Vladivostok | tutto pronto per l’incontro d’Oriente per trattare la vendita di armi a Mosca

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ora è ufficiale: Vladimirincontrerà a breve nell’estremo Est della Russia il leader nordcoreano Kim-un. Lo ha confermato oggi il Cremlino, come riferito dall’agenzia di stampa Tass, precisando cheavverrà «nei prossimi giorni». L’ipotesi che circola è quella di un faccia a faccia tra i due autocrati nella giornata di mercoledì 13 settembre. Ciò che è certo è cheè già arrivato a, città dell’estremo Est russo affacciata sul Mar del Giappone, a pochi chilometri dal confine con la Corea del Nord. È qui che si tiene infatti il «Forum economico dell’Oriente», dove il leader del Cremlino interverrà. E secondo i media sudcoreani anche KimUn sarebbe già partito per la stessa destinazione, muovendosinord-est su un treno ...

