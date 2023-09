Provvedimenti disciplinari | cosa sono e quando possono essere applicati

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il lavoratore deve rispettare il dovere di diligenza, obbedienza e fedeltà nello svolgimento del contratto di lavoro. Laddove violi questi obblighi tenendo comportamenti non conformi o che si traducano in mancanze si parla di inadempimento contrattuale. Il datore di lavoro ai fini di mantenere un’organizzazione aziendale sana e efficiente può esercitare il potere disciplinare nei confronti dei propri dipendenti che non osservino gli obblighi contrattuali, con conseguente comminazione di sanzioni secondo quanto predisposto dalla legge e in particolare dalla contrattazione collettiva applicata. Il codice disciplinare In primis l’azienda deve predisporre il c.d. codice disciplinare che deve contenere le disposizioni in merito alle ipotesi di infrazioni o violazioni del rapporto di lavoro, le sanzioni corrispondenti nonché le relative procedure di contestazione dei fatti. Tali disposizioni ...