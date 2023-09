Prospettive grigie sul futuro economico della Ue (e sul nostro)

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 settembre 2023) Non siamo alla stagflazione degli anni Settanta ma poco ci manca: l’inflazione in Europa viaggia oltre il 5 per cento e fa ancora paura mentre l’economia è in piena stagnazione. Il risultato è un cocktail dal sapore amaro che rischia di rovinare i piani del governo italiano non solo nell’ultima parte di quest’anno ma anche nel 2024. Gli ultimi dati forniti dalla Commissione europea sono eloquenti: dopo aver messo a segno una crescita del 3,4 per cento nel 2022, i Paesi dell’Unione stanno piantando una sonora frenata e si prevede che chiuderanno l’anno in corso con un modesto più 0,8 per cento di aumento del pil. L’Italia dovrebbe fare un pelino meglio nel 2023, con un più 0,9 per cento (peggio comunque di Francia e Spagna), ma nel 2024 ilPaese tornerà in coda al treno europeo. IlPil dovrebbe aumentare infatti solo dello 0,8 per cento, ...