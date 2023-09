Processo Montante | incombe la prescrizione per altri imputati

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) – (dall'inviata Elvira Terranova) –lasue capi di imputazione del cosiddetto 'maxi' di Caltanissetta che vede, tra gli, l'ex Presidente di Confindustria Sicilia, Antonello, e il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, oltre a imprenditori e colonnelli e generali. Le prossime prescrizioni arriveranno, secondo quanto apprende l'Adnkronos, già ai primi di novembre. Ecco perché il Presidente del Tribunale di Caltanissetta Francesco D'Arrigo ha accelerato e ha convocato udienze per ogni settimana. Oggi sono stati ascoltati brevemente sei testimoni, tra cui ex dirigenti dell'Eni, un ex funzionario della Regione siciliana. per parlare degli appalti di alcuni degli ...