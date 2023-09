Probabili formazioni Italia-Ucraina | qualificazioni Europei 2024

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ledi, match valido per leagli. Dopo la trasferta di Skopje, gli azzurri di Spalletti tornano in casa al Meazza e sfidano gli ucraini, reduci dal pareggio contro l’Inghilterra in un girone C sempre più incerto. Serve la vittoria per non incappare in brutte sorprese, appuntamento alle ore 20.45 di martedì 12 settembre. Di seguito ecco le possibili scelte dei due ct. QUI– Spalletti cerca le soluzioni dopo Skopje. Con Chiesa, Pellegrini e Politano out, in attacco le scelte sono limitate. Confermato Immobile, mentre Raspadori dovrebbe partire dal 1?. In mezzo al campo Locatelli è in ballottaggio con Cristante. Infortunati Mancini, Politano, Chiesa e Pellegrini. Zaniolo cerca una ...

LeSport [ 11/09/2023 ] Processo Bcc Terra d'Otranto: chiesti 8 anni e 6 mesi per l'ex sindaco di Carmiano Cronaca [ 11/09/2023 ] Personale Ata 'ex Covid' ancora senza lavoro, ...LeSport [ 11/09/2023 ] Personale Ata 'ex Covid' ancora senza lavoro, sit - in del Cobas Attualità [ 11/09/2023 ] Mortale Torre Specchia: ai domiciliari il 44enne alla guida ...LeSport [ 11/09/2023 ] Personale Ata 'ex Covid' ancora senza lavoro, sit - in del Cobas Attualità [ 11/09/2023 ] Mortale Torre Specchia: ai domiciliari il 44enne alla guida ...

Kosovo-Svizzera, le probabili formazioni Sportal

La qualificazione ad Euro 2024 si fa inaspettamente in salita per l'Italia campione d'Europa: domani sera al Mezza è già sfida decisiva.Islanda e Bosnia Erzegovina si affrontano nella sesta giornata di qualificazioni ad Euro 2024. Calcio di inizio alle ore 20,45 allo stadio Laugardalsvollur di Reykjavik. I balcanici, che si imposero c ...