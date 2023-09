Princigalli Inail Lazio | “Protocollo a tutela di salute e sicurezza nell’area portuale”

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) – "Il documento di oggi è una tappa importante e riteniamo fondamentale la collaborazione trae l'Autoritàdi Civitavecchia. Con questo accordo cerchiamo di dare attuazione, con il coinvolgimento anche di altri enti ed istituzioni delle parti sociali, a quella parte concreta per dare effettività ed efficacia alle azioni che mettiamo in campo, per aumentare le condizioni die in particolare di quella di Civitavecchia, che è caratterizzata da un'altissima professionalità e altissima interrene tra varie famiglie professionali che coesistono all’interno di ambienti di grandi dimensioni, ma abbastanza confinati". Queste le parole del direttore regionale di...

Queste le parole del direttore regionale diLazio Domenico, a margine dell'incontro per la sottoscrizione dell'accordo attuativo per la sicurezza nel porto di Civitavecchia, in ...Un documento che, secondo il direttore regionaleLazio, Domenico, cerca di dare 'effettività ed efficacia' alle azioni messe in campo per 'aumentare le condizioni di salute e ...Ringrazio dell'invito Domenico, Direttore regionaleLazio, il Sottosegretario Claudio Durigon, il Presidente del l'AdSP Pino Musolino e il Direttore generaleAndrea Tardiola', ...

Princigalli (Inail Lazio): "Protocollo a tutela di salute e sicurezza nell ... Adnkronos

(Adnkronos) – “Il documento di oggi è una tappa importante e riteniamo fondamentale la collaborazione tra Inail e l’Autorità Portuale di Civitavecchia. Con questo accordo cerchiamo di dare attuazione, ...È stato firmato l’accordo attuativo che fa seguito al protocollo nazionale sottoscritto ad aprile tra INAIL, Mit e Assoporti riguardante la sicurezza sul lavoro. Presente il sindaco Ernesto Tede ...