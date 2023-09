Primo giorno | per 3 studenti su 4 stress da rientro Sondaggio Skuola net

(Di lunedì 11 settembre 2023) L'avvicinarsi del suono della campanella per l'inizio dell'anno scolastico 2023 è accompagnato da sentimenti di ansia, desiderio di fuga e sconforto per moltiitaliani. Secondo una recente indagine del portale.net, ben 4su 5 manifestano queste emozioni negative. L'articolo .

... gli "angeli" del Comandante in capo, che si trovava a Dallas quel, a pochi morti dal presidente Usa. Ricorda il rumore delsparo: per un istante, rivela il New York Times , ero convinto ...Tutti i fatti del, aggiornati in tempo reale, 24 ore su 24. Le news della scuola inpiano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del -Segui i nostri live. ...Per il pubblico del web, alle ore 18 di ciascunsarà trasmessa in diretta una lezione sui ... Strutturato per gruppi di questioni, il programma filosofico porterà pertanto inpiano un ...

Buon primo giorno di scuola 2023/2024, le frasi di auguri più belle per il nuovo anno scolastico Fanpage.it

In vista del ritorno a scuola, la maggior parte degli studenti (7 su 10) ha messo grande cura nella scelta del proprio outfit. E, in una nota più leggera, 1 studente su 5 prevede di documentare il ...Nel giorno in cui il governatore Vincenzo De Luca comunica dell’attacco hacker di cui la Regione Campania è stata vittima nello scorso weekend, sotto l’ombra del Vesuvio si saldano le basi per la ...