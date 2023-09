Primo giorno di scuola | l’assessore Poli | “Oltre 12 milioni di investimenti per 14mila studenti”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 settembre 2023) Bergamo. Un investimento sued educazione di circa 12.100.000 euro per la popolazione con un’età compresa tra gli 0 e i 14 anni che rappresenta circa il 12% del totale, cioè circa 14.500 ragazzi e bambini. Una serie dio progetti volti a sostenere e finanziare il diritto allo studio, fondi per tutte le famiglie, con criteri relativi al reddito, riqualificazione degli edifici scolastici e, non da ultima, una battutatica sulla carenza cronica di insegnanti di ruolo, con un’accento in particolare sulla mancanza di quelli di sostegno, che si aggirano attorno al 60 per cento del totale. L’analisi di Loredana, assessore all’Istruzione del Comune di Bergamo, rispetto a parte del suo mondo, quello della, è precisa e puntuale, e arriva proprio nelin cui suona la campanella per ...