Presentato il Giugliano Women | obiettivi ambiziosi e impegno nel sociale

Il Sorrento, al ritorno tra i professionisti, si èalla grande al match inaugurale della ... ma ad esultare al triplice fischio è stato il: un derby deciso da un colpo di testa, ...... seguita da Erik Rollini, consigliere OBE e Managing Director EssenceMediacom, che hai ... Musica, con Roberto(Marketing of Marketing, Red Bull Italia), Ester Gazzano (Head of ...Il, archiviata la sorprendente stagione scorsa, si presenta al nuovo campionato di Serie ... Il tecnico gialloblù, in conferenza stampa, hala sfida in programma domani: 'La ...

Presentato il Giugliano Women, obiettivi ambiziosi e impegno nel ... Teleclubitalia.it

Domani al Selva Garden di Via Selva Piccola a Giugliano sarà presentata la squadra di calcio femminile Giugliano Woman. Nel corso dell’appuntamento, che avrà luogo a partire dalle 19 si introdurranno ...Domani al Selva Garden di Via Selva Piccola a Giugliano sarà presentata la squadra di calcio femminile Giugliano Woman. Nel corso dell'appuntamento, che avrà luogo a partire dalle 19 si introdurranno ...