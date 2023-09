Poste Italiane riapre la selezione per portalettere

(Di lunedì 11 settembre 2023) ROMA –continua a selezionare profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. Una delle figure attualmente più richieste è quella del, la cui ricerca è attiva su tutto il territorio nazionale e comprende anche l’Abruzzo. Per partecipare a quest’ultima, è possibile presentare la propria candidatura entro domenica 17 settembre collegandosi al sito Internet https://www..it/it/carriere.html. La regione e le province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali. Il candidato potrà indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolto nel processo diin relazione ai correnti fabbisogni. Tra i requisiti ci sono il diploma di scuola media ...

A causa dell'asfalto reso scivoloso un furgone diè poi rimasto incidentato. Per fortuna non si sono registrati feriti. La bretella è stata quindi chiusa al traffico per diverse ore in ...Si dovrà attendere la riapertura dia nuove pratiche, per capire se ci sarà un effetto sull'ammontare degli investimenti. Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ...Conio , la fintech italiana, partecipata dae Banca Generali, che ha lanciato il primo wallet italiano per la custodia di Bitcoin e di asset digitali, introduce il suo primo piano di welfare aziendale, impegnandosi nel promuovere ...

Non informò sulla scadenza dei buoni fruttiferi: Poste Italiane condannata a risarcire una famiglia per 5mila euro TorinoToday

ROMA - Poste Italiane continua a selezionare profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. Una delle figure ...11 Settembre 2023 - Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di San Pietro in Casale, sito in via Matteotti 189, da martedì 12 settembre sarà interessato da - Renonews.it ...