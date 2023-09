Poste Italiane cerca portalettere a Roma e provincia | come candidarsi

(Di lunedì 11 settembre 2023)continua a selezionare profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. Una delle figure attualmente più richieste è quella del, la cui riè attiva su tutto il territorio nazionale e comprende anchePer partecipare a quest’ultima selezione, è possibile presentare la propria candidatura entro domenica 17 settembre collegandosi al sito https://www..it/it/carriere.html. La regione e le province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali. Il candidato potrà indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolto nel processo di selezione in ...

Tra i requisiti diploma di scuola media superiore e patente di guida in corso di validità.continua a selezionare profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. Una delle figure attualmente più richieste è quella del portalettere , la ...ABRUZZO -continua a selezionare profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. Una delle figure attualmente più richieste è quella del portalettere , la ...L'Aquila .continua a selezionare profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. Una delle figure attualmente più richieste è quella del portalettere , la ...

Tentato furto al centro operativo delle Poste a Venezia VeneziaToday

Poste Italiane continua a selezionare profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. Una delle figure attualmente più richieste è quella del portalettere, la ...ROMA – Poste Italiane continua a selezionare profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. Una delle figure attualmente più richieste è quella del ...