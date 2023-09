Portogallo-Lussemburgo | Qualifiche Euro2024 | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 settembre 2023) I campionati sono fermi, dormienti, per poter lasciare spazio libere alle nazionali di tutto il mondo che si sfidano per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. Nel Vecchio Continente è corsa, sfrenata, per staccare i pass validi per la fase finale di, il campionato europeo dedicato alle selezioni calcistiche delle nazioni UEFA che si disputerà il prossimo anno in Germania. Tutti andranno a caccia dell’Italia che nella passata stagione ha alzato la tanto agognata “brocca” sul prato verde di Wembley dopo aver sconfitto ai calci di rigore i padroni di casa dell’Inghilterra. Chi riuscirà a succedere agli azzurri nel prossimo torneo? Le scommesse sono già aperte. Una delle partite in programma nella giornata è: ecco tutto quello che c’è da sapere con le probabili formazioni, il pronostico e la ...