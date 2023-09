«Politano? Quando si cambia metodo di preparazione | è normale qualche problema muscolare»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 settembre 2023) In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana di calcio. «Vedere Luciano sulla panchina della Nazionale è una gioia per tutti, è l’uomo giusto e fortunatamente ha accettato il compito di ct. È la massima espressione del calcio italiano, farà un ottimo lavoro, senza guardare troppo quanto fatto con la Macedonia del Nord. Dopo soli 5-6 giorni di lavoro, ci sta fare una partenza falsa. «Il campo visto in Macedonia-Italia? È veramente ridicolo, far giocare la Nazionale su quel terreno ha messo e mette in grave pericolo le articolazione dei ragazzi. Dovrebbero intervenire Uefa e Fifa, la responsabilità va presa e pretesa. Non era un campo capace di ospitare un partita di livello europeo. «Infortunio? I tifosi del Napoli devono sperare che si tratti solo di una lesione ...