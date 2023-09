Politano | l’esito degli esami | elongazione del soleo della gamba destra

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il calciatore Matteoè rientrato a Napoli. Il comunicato del club azzurro ha fornito ulteriori dettagli sull’infortunio. Il calciatore del Napoli, Matteo, è stato costretto a lasciare il ritiroNazionale Italiana a causa di un risentimento muscolare al tricipite surale destro. Questo infortunio gli impedirà di scendere in campo nella prossima partita contro l’Ucraina, il che rappresenta una situazione complicata per la squadra italiana, soprattutto dopo il deludente pareggio contro la Macedonia del Nord che ha reso la qualificazione al prossimo campionato europeo un obiettivo più arduo. Il giocatore è rientrato a Napoli e si è immediatamente sottoposto astrumentali. Il comunicato ufficiale del SSC Napoli ha fornito ulteriori dettagli sull’infortunio, dichiarando: “Gli ...

Infortunioesami E sull'infortunio di Matteoarriva dalla SSC Napolidegli esami: "Gli esami strumentali effettuati a Matteo, al rientro dall'impegno con la ...Quando tornerà in campodopo'infortunio rimediato in Macedonia del Nord - Italia'esterno del Napoli è già rientrato dal ritiro della nazionale e si attendedegli esami strumentali per avere le idee più ...Matteoè lo scotto degli impegni delle nazionali che il Napoli ... per la precisione,'attaccante ha rimediato un ... e cresce'attesa perdei test.