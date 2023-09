Pogba | Varriale durissimo | “Se fosse confermata la positività | sarebbe una delle operazioni più disastrose nella…”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Nel pomeriggio odierno il centrocampista della Juventus, Paul, è stato trovato positivo al testosterone dopo il match della prima giornata contro l’Udinese, dove il francese era rimasto in panchina per tutto l’arco della gara. Il giocatore, ora verrà sospeso in via cautelare e dunque non potrà essere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:commenta il pareggio della Juve: “Complica tutto”-Juve, trattativa in salita: c’è l’interesse del PSG. Contatti con Raiola-Juventus, ritorno di fiamma in anticipo? La situazione-Juventus, i bianconeri offrono 10 milioni per il francese La Juve batte la Cremonese e consolida il secondo posto, ma ...