Pogba positivo al testosterone | quanto rischia di squalifica?

(Di lunedì 11 settembre 2023) Un fulmine a ciel sereno nella già poco positiva seconda esperienza juventina di Paul. Il centrocampista francese è risultatoalin un controllo antidoping effettuato dopo la partita tra Udinese e Juventus, gara della prima giornata di Serie A dello scorso 20 agosto. Un macigno pesantissimo in un momento in cui il giocatore era alle prese con un recupero da un lieve infortunio, l’ennesimo dal 2022 quando il campione del mondo di Russia 2018 rimediò la rottura del menisco laterale. Da quel momento un susseguirsi di problemi fisici, che lo hanno costretto a disputare solamente dodici presenze sotto la guida di Massimiliano Allegri. L’ultima contro l’Empoli al Castellani, madi essere l’ultima della stagione se le controanalisi confermeranno la positività.ha il ...

