Pogba positivo al testosterone | la stampa estera | “La caduta di un ex candidato Pallone d’oro”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Paulè risultatoalin un controllo antidoping effettuato dopo la partita tra Udinese e Juventus, gara della prima giornata di Serie A dello scorso 20 agosto. E la notizia inevitabilmente è in evidenza anche sulla. “Ladi Paul: da futuroa possibile doping”, titola nella sua edizione online Marca. Tanto spazio anche sui media francesi ovviamente. L’Equipe dedica un approfondimento all’uso del, mentre il Guardian si sofferma sulla possibile squalifica nel caso in cui venisse accertata la positività e la colpevolezza del centrocampista francese. Il portale cileno ADN invece parla di “vero scandalo”. Proprio come il sito messicano Milenio, ...

