Pogba positivo al testosterone | controllo dopo Udinese-Juventus

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ladeve fronteggiare un problema delicato nell’ambito del doping. Paulsarebbe risultatoal, come riferito da SportMediaset, a seguito di uneffettuato al termine della sfida vinta in casa dell’lo scorso 20 agosto. Il francese sarà sospeso in via cautelare, ma avrà tre giorni di tempo per effettuare le L'articolo proviene da Il Difforme.

L'ultimo caso simile a quello di Pogba in Serie A riguarda José Luis Palomino. Il difensore argentino dell'Atalanta fu trovato positivo al Clostebol Metabolita, steroide anabolizzante contenuto in ...

L'ultimo caso simile a quello di Pogba in Serie A riguarda José Luis Palomino ... Il difensore argentino dell'Atalanta fu trovato positivo al Clostebol Metabolita, steroide anabolizzante contenuto in ...