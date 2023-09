Pogba positivo al doping | qual è la sostanza e cos' è il testosterone

TORINO - Paulsarebbe risultatoal testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando la Juventus ha giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese. Lo apprende l'ANSA ...Una notizia sconcertante sta scuotendo il mondo del calcio in questa mattina di lunedì. Paul, centrocampista stella della Juventus, è risultatoal doping. Le tracce rilevate sono di testosterone, un ormone strettamente monitorato nelle competizioni sportive per le sue ...Paulsarebbe risultatoal testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato, quando la Juventus ha giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese. Lo apprende l' Ansa ...

Paul Pogba positivo al doping: testosterone Corriere della Sera

Paul Pogba positivo al doping. La notizia sta facendo il giro del web e delle testate giornalistiche he sportive e non. Per il calciatore francese continua il periodo tormentato. Potrebbe rischiare la ...Pogba in quella partita vinta dalla Juve 0-3 rimase in panchina per tutto il match. Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone ed ora riscvhia unna squalifica di quattro anni.