Pogba | ecco il comunicato UFFICIALE della Juve sulla positività al testosterone

(Di lunedì 11 settembre 2023) Lantus, attraverso il proprio sito web, hae ufficializzato laaldi PaulLantus, attraverso il proprio sito web, hae ufficializzato laaldi Paulil– «ntus Football Club comunica che in data odierna il calciatore Paul Labileha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 20 agosto 2023. La Società si riserva di valutare i prossimi ...

Il Tribunale antidoping ha ufficialmente sospeso in via cautelare Paul, dopo la positività al testosterone.il comunicato Il Tribunale antidoping ha ufficialmente sospeso in via cautelare Paul, dopo la positività al testosterone.il comunicato. ...e la possibile squalifica: 'perché ha assunto testosterone ' Fondamentalmentesarà intanto sospeso in via cautelare . Avrà tre giorni di tempo per richiedere le controanalisi. ...Il controllo antidoping dopo la partita contro l' Udinese è stato fatale per: il centrocampista della Juve è stato trovato positivo al testosterone. Il giocatore ...quali potrebbero essere ...

Pogba positivo al doping: trovate tracce di testosterone. Ecco cosa ... Quotidiano Sportivo

Paul Pogba è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Antidoping, dopo che è risultato positivo al testosterone nei controlli effettuati dopo la prima giornata di campionato Udinese-Juventus. Di s ...Paul Pogba è stato sospeso in via precauzionale dal Tribunale Antidoping dopo la positività al testosterone. Ecco il comunicato ufficiale.