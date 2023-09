Pogba | cosa rischia dopo positività in Udinese-Juventus? Durata della squalifica

TORINO - Le regole valgono per tutti. Le sanzioni in caso di doping accertato sono durissime e rischiano di far chiudere in anticipo o comunque mettere in pausa la carriera a Paul. Qualora venisse confermata la positività al testosterone, una sostenza proibita, c'è la possibilità di non vederlo più sia in Serie A che con la maglia della Francia. Il centrocampista della ...Cos'è il testosterone erischiaIl testosterone è un ormone steroideo androgeno proibito nel mondo dello sport; vietato sia in allenamento , sia in gara . Semmai la positivà di...rischia la pena massima di quattro anni di squalifica anche se è presto per fare qualsiasi ipotesi. Intanto ci dovranno essere le controanalisi per confermare la positività e capire quale potrà ...

Cosa rischia Paul Pogba in caso di squalifica per doping: lungo stop, fino a 4 anni di sospensione Sport Fanpage

Il centrocampista della Juventus Paul Pogba è risultato positivo al doping: dalle analisi risulterebbero tracce di testosterone. Ma in che consiste questa sostanza dopante Dove si trova E a cosa ...Pogba positivo al test anti doping: cosa rischia adesso E la Juventus È ancora presto per fare previsioni, ma quasi sicuramente i bianconeri dovranno fare a meno del francese per molto tempo. Paul ...