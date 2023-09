Pogba clamoroso | positivo a controllo antidoping con la Juventus!

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 settembre 2023) Incredibile in casa Juventus: secondo quanto riportano diverse fonti, il centrocampista bianconero Paulsarebbe risultatoa un. Se confermato, la carriera è a rischio chiusura.– Paulall’. Ilrisale al 20 agosto scorso, dopo Udinese-Juventus. Il centrocampista bianconero sarebbe risultatoal testosterone. Il che, se fosse confermato, vorrebbe dire una possibile squalifica per quattro anni. In breve, la carriera del francese sarebbe praticamente chiusa. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...