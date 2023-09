Pnrr | fonti Ue | via libera a pagamento terza rata Italia

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) – Il Comitato Economico Finanziario del Consiglio ha dato oggi parere positivo alla richiesta di esborso delladelpresentata dall', per 18,5 miliardi di euro, che aveva ricevuto il viadalla Commissione Europea a fine luglio. Lo si apprende daUe a Bruxelles. Oggi il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, presentando le previsioni economiche d'estate, ha sottolineato che per sostenere la crescita dell'economia europea rimane "fondamentale" attuare i piani nazionali di ripresa e di resilienza e occorre trovare un accordo sulla riforma del patto di stabilità prima di fine anno. "L’Ue ha evitato la recessione lo scorso inverno – ha affermato – un’impresa non da poco, data l’entità degli shock che abbiamo dovuto affrontare. Questa ...