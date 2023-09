PlayStation Plus | In questo paese l’abbonamento costerà più del 600%

(Di lunedì 11 settembre 2023) Nel vasto panorama dei videogiochi, poche decisioni hanno generato una controversia tanto accesa quanto l’aumento dei prezzi diin Turchia. Da un’agevole gift card da 75 euro su Amazon perEssential, si è passati a cifre da capogiro di circa 126 e 152 euro per le versioni Extra e Premium.– Gamerbrain.netSony aumenta il costo deldelMa la scintilla dell’indignazione è scoppiata quando Sony Interactive Entertainment ha comunicato ai giocatori turchi un aumento straordinario delpermensile. Un passo che ha scosso la comunità di videogiocatori come un terremoto. In un battito di ciglia, il ...

Secondo quanto affermato da Sony, i giochi che richiedono lo streaming su PS5 tramite un abbonamento PSPremium non saranno compatibili con questo dispositivo. Pertanto, ilPortal è ...Tra aprile e giugno Sony ha accusato un forte calo dei profitti e ha venduto meno5 del ... Dal mio punto di vista il form factor 21:9 è un. Il telefono consente una presa migliore di ...... One e One S;5 e 4; Nintendo Wii non è compatibile. Infine Now è disponibile anche ... A differenza di Apple Tv o Disneyche hanno di fatto unico prezzo mensile oppure una sola offerta ...

PlayStation Plus: quali giochi vengono rimossi a settembre 2023 Everyeye Videogiochi

Nel vasto panorama dei videogiochi, poche decisioni hanno generato una controversia tanto accesa quanto l’aumento dei prezzi di PlayStation Plus in Turchia.Mancano pochi mesi al Natale e sono già in arrivo brutte notizie. Il classico regalo per i bambini è a rischio, impennate di costi.