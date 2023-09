Pinguini Tattici Nucleari | da aprile nei palasport | a maggio in Campania

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFinita la prima parte del tour estivo, che si è conclusa il 9 settembre alla Rcf Arena di Reggio Emilia (Campovolo) in una grande festa con 80mila persone, iannunciano le nuove date che porteranno nei palazzetti Fake News, disco uscito lo scorso dicembre e già certificato Triplo Platino. Il Non perdiamoci mica di vista \ Fake news indoor tour –2024 vedrà la band sui palchi dei più importantiitaliani nella primavera del 2024. Continua così, in una versione più intima e confidenziale, il tour che quest’estate ha portato la band a incontrare fan. Queste le date: 3 e 4Jesolo (VE), 8 e 9Milano, 16 e 17Torino, 23 e 24Pesaro, 26 e ...