Pimenta | «Caso Pogba? Paul non ha mai voluto infrangere una regola»

(Di lunedì 11 settembre 2023) Rafaela, agente di, ha parlato a RMC Sport della positività al testosterone del centrocampista della Juventus Rafaela, agente di, ha parlato a RMC Sport della positività al testosterone del centrocampista della Juventus dopo i controlli antidoping effettuati dopo il match vinto dai bianconeri contro l’Udinese. PAROLE – «Stiamo aspettando le controanalisi e non possiamo avere un’opinione prima dei risultati. Quello che è certo è chenon ha maiuna».

