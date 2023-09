Pil | Misiani | ' governo esca da propaganda e faccia conti con realtà'

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Le previsioni della Commissione Ue confermano purtroppo il rallentamento dell'economia europea, particolarmente brusco nel caso dell'Italia. Per evitare la stagflazione e rilanciare la crescita bisogna mettere da parte lae fare icon la". Così Antonio, responsabile Economia del Pd, su twitter. "Abbiamo urgente bisogno di misure che sostengano il potere d'acquisto dei redditi e aiutino le imprese a ripartire: salario minimo, taglio del cuneo fiscale, un patto sociale per contenere l'inflazione e rinnovare i contratti di lavoro scaduti, spendere i soldi e fare le riforme del Pnrr, un nuovo programma di politiche industriali".

