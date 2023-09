(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. (Adnkronos) - "La Commissione Europea ha dimezzato le stime di crescita italiana del 2024, rispetto a quanto il governo stava prevedendo (0,8% Vs 1,5%). Questo significa che la manovra di bilancio - che già era molto complicata per la mancanza di almeno 18-20 mld - diventa ora impossibile: ora il governo infatti non potrà utilizzare neanche quei due decimali di deficit (cioè 4 miliardi di euro) su cui contava". Così Luigii di Iv sui social. "Preparatevi a vedere chi ha trascorso gli ultimi anni a prometteree cancellazione delle tasse (e ci ha costruito sopra un consenso elettorale) diventare improvvisamente un prudente, rigido e austero funzionario del Fondo Monetario Internazionale".

Pil: Marattin, 'promettevano spese folli, ora li vedremo rigidi e austeri...' La Gazzetta del Mezzogiorno

