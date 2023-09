(Di lunedì 11 settembre 2023) Le previsioni della Commissione europea sull'Eurozona per l'anno in corso e per il 2024. Male la Germania. Arriva intanto il via libera alla terza rata del Pnrr

in crescita dello 0,8% Ecco in breve le principali previsioni della Commissione, pubblicate oggi lunedì 11 settembre. Il prodotto interno lordo della zona euro è previsto in crescita dello 0,8% ...Debito Usa, china pericolosa Nessuno può continuare a spendere a rotta di collo, l'Istatal ribasso le stime: - 0,4% nel 2° trimestre, +0,4% sull'anno La stima deldiffusa in via ...15.10 Eurozona,rivisto al ribasso: +0,1% Eurostatal ribasso ildella zona euro, che nel secondo trimestre ha fatto registrare una modesta crescita dello 0,1% (la stima precedente lo prevedeva a +0,3%). Per l'Italia ilsegna - 0,4%, ...

Pil, l'Ue rivede al ribasso le stime 2023 su Europa (+0,8%) e Italia (+0,9%) Il Sole 24 ORE

La Commissione europea riduce le stime sulla crescita del Pil. Nell'eurozona è attesa a +0,8% nel 2023 (da +1,1% atteso delle previsioni di primavera) e +1,3% nel 2024 (da +1,6%).La Commissione europea ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica ... mentre per il 2024 indicava un più 1,1% del Pil. Nel secondo trimestre il Pil dell’Italia ha segnato un calo dello ...