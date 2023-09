Pil Italia | Ue riabbassa stime crescita | +0 | 9% nel 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 settembre 2023) Per il 2024 lana è allo stato stimata a +0,8%. Gentiloni: "Critiche Meloni? Non partecipo a polemiche che danneggiano l'" La Commissione Europea rivede verso il basso laattesa per l’economiana nele nel 2024, riportando i valori verso i livelli previsti nello scorso inverno. Quest’anno il Pil dovrebbe salire dello 0,9% rispetto al 2022, contro il +1,2% atteso in primavera, comunque leggermente al di sopra del +0,8% delle previsioni d’inverno e superiore alla media stimata per la zona euro (+0,8%). Per il 2024 lana è allo stato stimata a +0,8%, contro il +1,1% di primavera. Laeconomica del nostro Paese, nota la Commissione, ha iniziato a rallentare nel 2022, dopo ...