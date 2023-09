Pil Italia | l' Ue taglia le stime | crescita a +0 | 9% nel 2023 e +0 | 8% nel 2024

(Di lunedì 11 settembre 2023) La Commissione europea riduce lesulladel Pil. Nell'eurozona è attesa a +0,8% nel(da +1,1% atteso delle previsioni di primavera) e +1,3% nel(da +1,6%). In...

Graduale eliminazione Superbonus traina calo domanda interna . La crescita economica dell'ha iniziato a rallentare lo scorso anno, arrestando la ripresa post - pandemia che aveva ... ile' ...'Inla crescita delnel secondo trimestre ha sorpreso per il peggioramento con una contrazione dello 0,4% trainata dalla caduta della domanda interna'. Lo ha indicato il commissario agli affari ...Nel secondo trimestre, dopo l'aumento dei tre mesi precedenti, inilha segnato una flessione, la variazione acquisita per il 2023 e' pari a 0,7%. Dal lato dell'offerta, segnali negativi provengono dal settore manifatturiero. L'occupazione, per la prima ...

La Commissione europea riduce le stime sulla crescita del Pil. Nell'eurozona è attesa a +0,8% nel 2023 (da +1,1% atteso delle previsioni di primavera) e +1,3% nel 2024 (da +1,6%). In Italia è atteso ...Per il commissario i dati più recenti confermano che l'Ue ha evitato la recessione lo scorso inverno nonostante il persistere di condizioni avverse eccezionali ...