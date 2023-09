Peugeot e-3008 - Le prime foto della Suv elettrica

(Di lunedì 11 settembre 2023) Con un colpo a sorpresa del tutto inaspettato, il gruppo Stellantis ha pubblicato lee-. Questo nuovo modello ha un'importanza strategica fondamentale per il costruttore: sarà il primo a nascere sulla piattaforma Stla Medium, la prima architetturadel nuovo piano industriale di Carlos Tavares. Tutti i dettagli il 12 settembre. Il debuttonuova(che come la Jeep Avenger, la Fiat 600e e tutti gli ultimi modelli Stellantis viene svelata inizialmente solo sotto forma died è battezzata in questo caso e-), è previsto per il prossimo martedì a Sochaux, storica sede: al momento la Casa si è riservata, pur avendo ...

Erede di un best seller, che in sette anni e due generazioni è stata venduta in oltre 1,3 milioni (150 in Italia), la, anzi E -(dove la "E" sottolinea la trazione esclusivamente ...E -rappresenta in assoluto il primo modello che utilizza la nuovissima piattaforma STLA Medium di Stellantis: questa caratteristica porta la gamma dia un livello superiore. La ...La casa francese ha svelato la nuovae -, un Suv fastback elettrico completamente diverso rispetto all'attuale modello e, per la prima volta da parte del gruppo Stellantis, debutta la nuova piattaforma STLA Medium . Con la ...cambia radicalmente. Per questa terza generazione del suv francese l'equipe di designer guidata da Matthias Hossann ha puntato su un linguaggio delle forme focalizzato sulla semplicità e ...

Entro il 2025, PEUGEOT offrirà ai propri clienti la più ampia gamma di auto elettriche tra tutti i marchi generalisti in Europa e, da oggi, PEUGEOT sostituisce la sua best-seller con un… Leggi ...Peugeot rinnova la sua gamma elettrica con il debutto del Peugeot E-3008 2024: ecco caratteristiche, motori, autonomia e prezzo del SUV ...PARIGI (Reuters) - Peugeot, brand del gruppo Stellantis, ha presentato la nuova 3008, un Suv coupé completamente elettrico - o "fastback" - nella speranza di estendere il successo di uno dei modelli a ...