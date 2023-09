Peugeot e-3008 - Le prime foto della Suv elettrica

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 11 settembre 2023) Con un colpo a sorpresa del tutto inaspettato, il gruppo Stellantis ha pubblicato lee-. Questo nuovo modello ha un'importanza strategica fondamentale per il costruttore: sarà il primo a nascere sulla piattaforma Stla Medium, la prima architetturadel nuovo piano industriale di Carlos Tavares. Tutti i dettagli il 12 settembre. Il debuttonuova(che come la Jeep Avenger, la Fiat 600e e tutti gli ultimi modelli Stellantis viene svelata inizialmente solo sotto forma died è battezzata in questo caso e-), è previsto per il prossimo martedì a Sochaux, storica sede: al momento la Casa si è riservata, pur avendo ...