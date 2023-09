Peschiera | bambino di 10 anni annega nel Lago di Garda | salvi due amici che erano con lui

(Di lunedì 11 settembre 2023) Un altro mortoto, questa volta neldi: si tratta di unche, secondo le prime informazioni, aveva 10. Il giovane di origine straniera èto adel, provincia di Verona, dopo essersi tuffato neldal ponte San Giov. Con lui anche altri due, suoi coetanei, che invece sono riusciti a trarsi in salvo. Sul posto sono subito intervenuti i sommozzatori di Venezia e i Vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo del ragazzino. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.

Undi 10 anni è annegato nelle acque del lago adel Garda. Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono stati allertati perché il, caduto in acqua nei pressi di Piazza Marina, ...DEL GARDA, MUORE UNCADUTO NEL LAGO Alle 15:40, i vigili del fuoco sono stati allertati per un quasi ragazzino caduto in acqua nei pressi di Piazza Marina adel Garda e non ...... che ancora " e tiene a precisarlo " lo ancora esclusivamente "a una passione nata da, con ... Asina Luna "Borromeo (MI) Riccardo Succi è l'autore delle (riuscite) maturazioni in acqua ...

Verona, bambino annega a Peschiera del Garda La Stampa

Un altro morto annegato, questa volta nel lago di Garda: si tratta di un bambino che, secondo le prime informazioni, aveva 10 anni. Il giovane di origine straniera è annegato a Peschiera del Garda, ...Tragedia a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, dove intorno alle 15 e 40 di oggi i vigili del fuoco sono stati allertati dopo che un bambino di dieci anni di origine straniera è caduto in ...