Perugia e Pescara Pareggiano 1-1 in un' Emozionante Partita

(Di lunedì 11 settembre 2023)- Nel suggestivo scenario dello stadio "Curi", la squadra diconquista un prezioso pareggio dopo unaricca di emozioni. Inizialmente, la squadra di Zeman sembrava dominare laper oltre un'ora, ma poi ha subito il ritorno dei padroni di casa, che hanno sfruttato le numerose occasioni mancate dai biancazzurri per pareggiare su calcio di punizione. Nel recupero, ilha avuto un'occasione clamorosa con Cangiano, ma il colombiano Paz ha fatto un intervento decisivo per evitare la sconfitta. Il tecnico Zeman ha espresso la sua delusione in conferenza stampa, sottolineando che queste partite erano da vincere e che la squadra ha commesso troppi errori, sia durante gli allenamenti che in. Laha offerto momenti di grande ...

Francesco Baldini , tecnico del, accoglie di buon grado il risultato: "Se ci mettiamo a ... Per il mister delZdenek Zeman questi sono "due punti persi per le occasioni create. Nell' ...... nella ripresa il gol preso su palla malamente persa da Acella, ha rovesciato lo scenario e il, complice la perdita di equilibrio tattico del Grifo, ha rischiato di straripare. Ma il, ...pareggiano 1 - 1 nel big match valido per la seconda giornata del Girone B di Serie C 2023/2024. Partita scoppiettante al Curi con i padroni di casa molto attivi in avvio ma poco ...

Perugia-Pescara 1-1, un mare di rimpianti per un Delfino bello e sciupone: cronaca, tabellino e voti IlPescara

Aloi porta in vantaggio il Delfino, poi ripreso da un calcio piazzato di Cancellieri. Cangiano fallisce l'occasione per la vittoria al 91' ...La squadra di Perugia si prepara per la trasferta di venerdì contro la Spal. Baldini organizza un test in famiglia con la Primavera e Santoro e Kouan tornano ad allenarsi con il gruppo dopo la chiusur ...