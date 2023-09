Peroni | «Inter | spogliatoio di leadership forte! Sanchez che c’azzecca?»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 settembre 2023)avanza numerosi dubbi sul ritorno all’di Alexis. Il giornalista, ospite della trasmissione di Sportitalia, non comprende la scelta dirigenziale. STRANEZZE – In estate, col suo ritorno all’, Alexisha fatto molto discutere. Come sta continuando a fare anche negli ultimi giorni dal ritiro della Nazionale cilena. Giuliosi pronuncia sul nerazzurro così: «Evidentemente un pochino di tafazzismo aleggia nella dirigenza dell’, nonostante in questi anni abbia dimostrato di essere la numero uno.è un giocatore che l’ha faticato a far andar via. Sarebbe curioso sapere il perché di questo ritorno.in forma e ancora un giovanotto non è da discutere sul piano ...