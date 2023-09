Perla è un fiume in piena contro Mirko | “Pessimo! Vergognoso | che delusione”

Leggi su biccy

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dopo la loro rottura a Temptation Island,Vatiero eBrunetti (su cui sono state fatte rivelazioni molto private) si sono rivisti nella prima puntata di Uomini e Donne. La ragazza ha criticato le scelte del suo ex fidanzato, che ha definito come una grande. ORA a #UominieDonne il confronto tra! #TemptationIsland pic.twitter.com/HYOgPoJgxA — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 11, 2023VatieroBrunetti: “Sei una”. “Come ho passato la mia estate? Alcuni giorni con Igor, poi mi sono presa del tempo per me, ho fatto una vacanza con le mie amiche e poi sono stata con la mia famiglia. Avevo bisogno di tempo per riflettere e pensare a cosa voglio fare adesso. No so come ...