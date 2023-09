Perché il Pd di Schlein scenderà in piazza in autunno

(Di lunedì 11 settembre 2023) Si chiude l'estate militante, si apre undi mobilitazione. La segretaria del Partito Democratico Ellyha chiuso ieri domenica 10 settembre 2023 la Festa dell'Unità a Ravenna e ha annunciato per i prossimi mesi una grande mobilitazione nazionale a Roma. La data non è ancora stata...

... magari eviti anche di incorrere in determinate problematichepoi il lupo lo trovi". Frasi ... leggi anche Stupro Palermo,: "Pericolose le parole di Meloni su Giambruno" FOTOGALLERY ©Ansa ...ROMA - "Nessuna Opa ostile. Non ho mai voluto distruggere il Pd. Però il Pd disi è spostato molto verso la sinistra radicale. Mentre noi siamo interessati a costruire un'area repubblicana composta da liberal democratici, popolari e riformisti che abbia come bussola la ...'In Parlamento porteremo una legge che contrasta il consumo di suolo - ha quindi annunciatosi è cementificato troppo in questo Paese e non possiamo lasciare soli gli amministratori ...